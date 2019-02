Da Bergamo: Lorenzo Musetti esce a testa alta (con il programma di domani)

Il Trofeo Faip-Perrel non passerà alla storia per aver consegnato i primi punti ATP a Lorenzo Musetti, ma in fondo non importa. La presenza del baby fenomeno azzurro al Pala Agnelli non è passata inosservata, al di là della sconfitta contro Roman Safiullin.

In un curioso match tra vincitori dell’Australian Open Junior (quattro anni fa il russo, tre settimane fa l’azzurro), si è imposto Safiullin col punteggio di 7-5 6-4. Ma il risultato non racconta le emozioni di una serata importante, con oltre 1.000 spettatori. C’erano tutti, a tifare per Musetti: oltre a coach Simone Tartarini, c’erano i membri FIT Filippo Volandri e Umberto Rianna, oltre all’importante figura del preparatore atletico Roberto Petrignani. Presenti anche i genitori, la nonna e diversi conoscenti delle zone di Carrara e La Spezia. Lui non ha tradito le aspettative, almeno sul piano del gioco. Contro un avversario solido, ha dimostrato di essere già pronto a giocare nel circuito Challenger. Deve ancora crescere sotto tanti aspetti, ma la notizia migliore di questa serata è un’altra: Musetti riesce a tenere il ritmo contro avversari già formati. Safiullin è uno che picchia duro, non attende l’errore altrui. Musetti ha un approccio “creativo” alla partita, a volte sembra quasi naif, specie quando si avventura in palle corte o discese a rete in controtempo. A volte funziona, a volte no. Quando giocherà un tennis più ordinato, i risultati arriveranno. E questo passaggio potrebbe avvenire anche abbastanza in fretta. Sotto di un break in avvio, lo recuperava nel settimo game e artigliava il 5-5. Nell’undicesimo game giocava un gagliardo game di risposta, ma non riusciva a trovare il break. Chiamato a servire sul 5-6, cancellava con coraggio tre setpoint, ma il quarto gli era fatale. Normale, a 17 anni neanche compiuti. Nel secondo, restava in partita fino al 4-4, con una perla straordinaria: chiudeva il secondo game con una clamorosa volèe sotto le gambe, al salto, sublimata da un’altra volèe di puro contenimento sul rabbioso passante di Safiullin.

Ovazione del pubblico. Sul 4-5 ha giocato male tre punti e si è trovato a dover fronteggiare tre matchpoint di fila. Cancellava il primo con uno straordinario passante di dritto, giocato da lontanissimo (“Sembra un gol da trenta metri!” ha esclamato uno spettatore in tribuna). Il match terminava con un doppio fallo: a sfidare Gianluigi Quinzi, nella serata di martedì, sarà Roman Safiullin. Ma le sensazioni restano ottime, ed è probabile che Musetti abbia ancora delle chance per tornare a Bergamo, in un torneo che da sempre gode dell’appoggio di Ubi Banca, magari con altre ambizioni. Sensazioni non troppo diverse per Giulio Zeppieri: il ragazzo di Latina ha anche strappato un set a Viktor Galovic. Anche il laziale ha mostrato di poter giocare a questi livelli, anche se non è mai stato davvero vicino a vincere. Peccato per l’avvio del terzo set: sull’1-1, si è trovato 0-30 sul servizio del croato d’Italia (che adesso si allena a Bordighera), poi ha incassato il break decisivo nel quarto game. Rimaneva in scia fino alla fine, ma non centrava l’aggancio. Finiva 4-6 6-3 6-4 per Galovic.

PalaAgnelli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nino Serdarusic vs [ITF] Raul Brancaccio

2. [5] Luca Vanni vs Carlos Taberner

3. Zdenek Kolar vs [10] Lorenzo Giustino

4. [9] Salvatore Caruso vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 15:00)

5. [Q] Baptiste Crepatte vs Dustin Brown

6. Jan Choinski vs [2] Stefano Travaglia

7. [4] Gianluigi Quinzi vs [ITF] Roman Safiullin (non prima ore: 20:00)

Palazzetto Alzano – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cem Ilkel vs [ITF] Javier Barranco Cosano

2. Tomislav Brkic vs [Q] Riccardo Bonadio

3. Elliot Benchetrit vs [16] Tallon Griekspoor

4. Tomasz Bednarek / Mohamed Safwat vs Tomislav Draganja / Andreas Siljestrom (non prima ore: 15:00)

5. [ITF] Wilfredo Gonzalez / Peter Heller vs [4] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori

6. Viktor Galovic vs [8] Daniel Brands

7. [13] Jay Clarke vs Uladzimir Ignatik

TROFEO FAIP-PERREL (46.600€, Greenset)

Turno di Qualificazione

Baptiste Crepatte (FRA) b. Ivan Nedelko (RUS) 6-3 7-6(6)

Riccardo Bonadio (ITA) b. Federico Arnaboldi (ITA) 7-6(2) 5-7 6-3

Primo Turno Singolare

Elliot Benchetrit (FRA) b. Mario Vilella Martinez (SPA) 6-4 3-6 6-4

Uladzimir Ignatik (BLR) b. Matteo Viola (ITA) 6-4 6-4

Carlos Taberner (SPA) b. Scott Griekspoor (NED) 7-6(5) 6-3

Zdenek Koral (CZE) b. Liam Caruana (ITA) 7-6(2) 6-3

Jan Choinski (GBR) b. Benjamin Bonzi (FRA) 6-0 4-2 ritiro

Roberto Marcora (ITA) b. Laurynas Grigelis (LTU) 6-0 6-3

Jannik Sinner (ITA) b. Lucas Miedler (AUT) 7-6(3) 6-1

Tristan Lamasine (FRA) b. Julian Ocleppo (ITA) 6-3 6-4

Viktor Galovic (CRO) b. Giulio Zeppieri (ITA) 4-6 6-3 6-4

Danilo Petrovic (SRB) b. Peter Heller (GER) 3-6 7-5 6-3

Roman Safiullin (RUS) b. Lorenzo Musetti (ITA) 7-5 6-4

Bernabe Zapata Miralles (SPA) b. Daniel Masur (GER) 6-3 3-6 6-2