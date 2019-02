Il torneo di Rio sta pensando di cambiare superficie. Manca l’effetto Rafael Nadal

La prossima settimana si disputerà il torneo ATP 500 di Rio de Janerio.

Per la prima volta nella storia, il torneo brasiliano avrà in azione solo un top 10 (Dominic Thiem) e il direttore della manifestazione Luiz Carvalho ha parlato della possibilità che il torneo venga giocato su un campo in cemento.

Il grande obiettivo è attrarre più giocatori di livello mondiale: “È un’idea che abbiamo già da un po ‘di tempo. Vogliamo portare almeno sei top-10 in futuro e questo significa andare fuori dai sentieri battuti”.

A proposito di Rafa Nadal, Carvalho ha dichiarato: “È una scommessa rischiosa per qualsiasi torneo perché spesso dà forfait, ma è un rischio che mi piace prendere perché ogni volta che Rafa giocava il torneo i biglietti si esaurivano”, ha detto.