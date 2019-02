Jack Sock si fa male con lo snowboard. Operato al piede

L’americano Jack Sock si è fatto male mentre praticava snowboard negli Stati Uniti.

Jack si è sottoposto anche ad un piccolo intervento chirurgico per un legamento danneggiato all’indice del piede.

Sock ha dovuto saltare già l’appuntamento di New York e poi quello Delray Beach in programma la prossima settimana.

Jsck potrebbe rientrare già nei due tornei Masters 1000 in programma a Marzo ma si pensa realisticamente il suo ritorno nella stagione europea su terra rossa.