Fed Cup: Svizzera vs Italia 2-0. Le azzurre rischiano di affondare dopo la prima giornata

on due successi in altrettanti match la Svizzera mette una seria ipoteca al passaggio del turno nel Gruppo Mondiale II di Fed Cup. Un salto in avanti che permetterebbe alla squadra capitanata da Heinz Günthardt di andarsi a giocare in aprile il playoff per tornare nell’élite mondiale. Dopo la netta vittoria di Belinda Bencic (WTA 45) su Sara Errani (124), è infatti arrivato anche l’exploit di Viktorija Golubic (101) sulla numero uno azzurra Camila Giorgi, numero 28 del ranking, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4.

La zurighese ha offerto una prestazione di grandissimo carattere, riuscendo a rimettere in piedi un match che era iniziato nel peggiore dei modi. Sotto per 4-1, la Golubic ha infilato cinque game consecutivi, girando il set in proprio favore. Dopo un secondo parziale tutto per l’azzurra, la rossocrociata ha reagito ancora una volta conquistando l’ultima, decisiva frazione nonostante un finale thriller.

In precedenza le rossocrociate hanno trovato il punto dell’1-0 grazie ad un netto successo di Belinda Bencic (WTA 45) su Sara Errani (124) con il punteggio di 6-2 7-5 in quasi un’ora e mezzo di gioco.

Dopo un avvio caratterizzato da ben cinque break consecutivi (alla fine saranno addirittura 11!), Belinda ha saputo schiacciare l’acceleratore al momento giusto, sfruttando anche una certa mancanza di ritmo-gioco della 31enne bolognese, finalista al Roland Garros nel 2012 ma ferma da oltre otto mesi per una squalifica per doping. Nel secondo set l’elvetica ha però poi sprecato una comodissima situazione sul 5-2, subendo tre game di fila, riuscendo però a reagire nel finale.

SVIZZERA – ITALIA (Biel, cemento indoor – Fed Cup)

Belinda Bencic vs Sara Errani ore 13



ITF Fed Cup World Group II B. Bencic B. Bencic 6 7 S. Errani S. Errani 2 5 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 B. Bencic 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 B. Bencic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Bencic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 B. Bencic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Viktorija Golubic vs Camila Giorgi 2° incontro dalle ore 13