Sara Errani parla dopo il suo ritorno in campo: “Mi sono allenata tanto aspettando questo momento, sono felice di essere qui” (con il video della partita contro la Bencic)

“Cosa mi è mancato in questi mesi? La partita, l’adrenalina, verificare in campo il lavoro fatto negli allenamenti. Mi sono allenata tanto aspettando questo momento, sono felice di essere qui.

La mia avversaria si è un po’ contratta nel finale, peccato perché l’avevo raggiunta sul 5-5. Comunque brava lei, ha giocato molto bene e fatto tanti vincenti alla risposta, giocava praticamente di contro balzo. Il veloce indoor è la superficie che preferisce, è perfetta per il suo tennis, meno per il mio che preferisco lavorare di più la palla, sporcarla. Ho provato a essere aggressiva, ma ripeto, sono felice di essere qui. Ho solo voglia di tornare a giocare, di tornare alla solita vita, di viaggiare per i tornei e fare del mio meglio ogni giorno e in ogni match”.