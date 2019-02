Fed Cup 2019: LIVE i risultati con il dettagliato del Primo Turno del World Group

1° Turno Federation Cup 2019

Rep Ceca vs Romania

Venue: Ostravar Arena, Ostrava, Czech Republic

Surface: Hard – Novacrylic Ultracushion®, Indoor

Ball: Wilson Tour All Court

Karolina PLISKOVA – Mihaela BUZARNESCU



Il match deve ancora iniziare

Katerina SINIAKOVA – Simona HALEP



Il match deve ancora iniziare

Karolina PLISKOVA – Simona HALEP

Katerina SINIAKOVA – Mihaela BUZARNESCU

Barbora KREJCIKOVA Katerina SINIAKOVA – Irina-Camelia BEGU Monica NICULESCU

Belgio vs Francia

Venue: Country Hall du Sart-Tilman, Liège, Belgium

Surface: Hard – Proflex, Indoor

Court Pace Rating: Medium Slow

Ball: Wilson US Open Extra Duty

Alison VAN UYTVANCK – Caroline GARCIA



Il match deve ancora iniziare

Elise MERTENS – Alize CORNET



Il match deve ancora iniziare

Elise MERTENS – Caroline GARCIA

Alison VAN UYTVANCK – Alize CORNET

Ysaline BONAVENTURE Kirsten FLIPKENS – Fiona FERRO Pauline PARMENTIER

Germania vs Bielorussia

Date: 09 Feb – 10 Feb 2019

Venue: Volkswagen Halle Braunschweig, Braunschweig, Germany

Surface: Hard – Rebound Ace, Indoor

Court Pace Rating: Medium Fast

Ball: Dunlop Australian Open (PET)

Tatjana MARIA – Aliaksandra SASNOVICH



ITF Fed Cup World Group T. Maria T. Maria 0 A. Sasnovich A. Sasnovich 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Andrea PETKOVIC – Aryna SABALENKA



Il match deve ancora iniziare

Tatjana MARIA – Aryna SABALENKA

Andrea PETKOVIC – Aliaksandra SASNOVICH

Anna-Lena GROENEFELD Laura SIEGEMUND – Victoria AZARENKA Lidziya MAROZAVA

Usa vs Australia

Date: 09 Feb – 10 Feb 2019

Venue: US Cellular Arena, Asheville, USA

Surface: Hard – Laykold MF4, Indoor

Court Pace Rating: Medium Fast

Ball: Wilson US Open Regular Duty

Sofia KENIN – Ashleigh BARTY



Il match deve ancora iniziare

Madison KEYS – Kimberly BIRRELL



Il match deve ancora iniziare

Madison KEYS – Ashleigh BARTY

Sofia KENIN – Kimberly BIRRELL

Danielle COLLINS Nicole MELICHAR vs Ashleigh BARTY Daria GAVRILOVA