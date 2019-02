WTA Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Doha Premier | Cemento | $916.131

(1) Tomljanovic, Ajla vs Bye

Cirstea, Sorana vs Aoyama, Shuko

Spears, Abigail vs Sharipova, Sabina

(WC) Elbaba, Julia vs (7) Hercog, Polona

(2) Riske, Alison vs Kalinskaya, Anna

Brady, Jennifer vs Kalinina, Anhelina

Dulgheru, Alexandra vs Zhu, Lin

Brengle, Madison vs (5) Bouchard, Eugenie

(3) Zidansek, Tamara vs Samsonova, Liudmila

(WC) Ramirez Nieto, Mariana vs Arruabarrena, Lara

(WC) Al-Naimi, Mubaraka vs Muchova, Karolina

Chan, Hao-Ching vs (8) Pliskova, Kristyna

(4) Stosur, Samantha vs Xu, Shilin

Lepchenko, Varvara vs Mrdeza, Tereza

(WC) Webley-Smith, Emily vs Blinkova, Anna

Kudermetova, Veronika vs (6) Pera, Bernarda