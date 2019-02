Fed Cup – Svizzera vs Italia: Parla Tathiana Garbin “le nostre ragazze formano una squadra competitiva, anche grazie ai ritorni di Sara Errani e Camila Giorgi”

Parla Tathiana Garbin nella complicata sfida di Federation Cup dove l’Italia sarà impegnata contro la Svizzera a Bienne per l’accesso agli spareggi del World Group di Fed Cup.

“Sicuramente ci attende una sfida non semplice, avremo di fronte avversarie molto forti e giochiamo fuori casa. Conosciamo e rispettiamo la qualità della Svizzera, ma le nostre ragazze formano una squadra competitiva, anche grazie ai ritorni di Sara Errani e Camila Giorgi, che possono essere da esempio e guida per le più giovani della squadra. Ce la giocheremo e ci crediamo. L’obiettivo è raggiungere il play off promozione per tornare nel World Group”.