ATP Sofia: Matteo Berrettini c’è. Battuto Karen Khachanov ed è ai quarti di finale

Bellissima vittoria di Matteo Berrettini che approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia.

Il tennista romano ha sconfitto al secondo turno Karen Khachanov, n.1 del seeding e n.11 del mondo con il risultato di 67 (6) 63 64 dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà uno tra Fernando Verdasco o Marius Copil in campo nella giornata di domani.

Da segnalare che l’azzurro nel primo set sotto per 2 a 5, recuperava il break nel nono game e dopo aver annullato una palla set sul 4-5, 30-40 ed era alla battuta, portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak Matteo mancava una palla set sul 6 a 5, ma alla battuta c’era il russo, con Khachanov che alla seconda opportunità del set conquistava la frazione per 8 punti a 6.

Nel secondo set Berrettini metteva a segno il break decisivo sul 3 a 2, quando toglieva a 30 la battuta a Karen (dal 30-15), prima di chiudere senza problemi la frazione per 6 a 3.

Nel terzo e decisivo set Matteo sull’1 pari brekkava a 15 il russo che commetteva due doppi falli consecutivi dal 15 pari.

Sul 3 a 1 l’azzurro, dal 15-40, mancava due palle per il doppio break, ed era bravissimo poi sul 4 a 3 ad annullare un break point con grande autorità.

Sul 5 a 4 l’azzurro dopo aver mancato una palla match sul 40-30 (diritto in rete), alla seconda opportunità e grazie ad un servizio vincente faceva sua la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto