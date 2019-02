Benoit Paire a tutto campo parla del problema delle scommesse: “Devi lottare per sfondare ad alti livelli e se non lo fai, meglio dedicarsi ad altro”

Benoit Paire ha parlato delle scommesse nel mondo del tennis.

“Non è perdonabile! Giustificare una cosa del genere non è ammissibile.

Per me la gente che imbroglia nello sport, come nel caso del doping, va sanzionata. Il fatto che non ci siano abbastanza soldi non è una giustificazione, ci sono altri modi per vincere le partite e alzare i tuoi guadagni. Devi lottare per sfondare ad alti livelli e se non lo fai, meglio dedicarsi ad altro.”

“Io potrei essere sospettato quasi in ogni partita! Ci sono dei punti che non gioco, incontri che non voglio giocare! Ma non sono mai stato avvicinato da nessuno.

Agli Australian Open ho perso contro Dominic Thiem, metà delle persone si è congratulata con me per la prestazione e l’altra metà mi ha accusato per aver perso una scommessa dicendomi che volevano uccidermi!

Mi dispiace se hanno perso 10 euro, non è un mio problema. Professionisti come Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal stanno lottando per far guadagnare più denaro ai giocatori di categoria inferiore.”