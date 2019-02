ATP Cordoba: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Bene Lorenzo Sonego. Out Paolo Lorenzi

Buona la prima per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Cordoba.

Il 23enne di Torino, numero 113 del ranking mondiale, ha regolato per 62 63, in poco più di un’ora e mezza di partita, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 82 Atp.

Al secondo turno il piemontese sfiderà il vincente del match tra il cileno Nicolas Jarry, numero 41 Atp e quinta testa di serie, e l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 112 Atp, in gara grazie ad una wild card.

Fuori Paolo Lorenzi ripescato come lucky loser e battuto in due set dall’argentino Guido Pella.

ATP Cordoba 250 | Terra | $527.880 – 1° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Aljaz Bedene vs Maximilian Marterer



ATP Cordoba Aljaz Bedene Aljaz Bedene 6 6 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 3 4 Vincitore: A. BEDENE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Bedene 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bedene 15-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Bedene 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Cameron Norrie vs [Q] Pedro Cachin



ATP Cordoba Cameron Norrie Cameron Norrie 4 4 Pedro Cachin Pedro Cachin 6 6 Vincitore: P. CACHIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cachin 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Cachin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [LL] Paolo Lorenzi vs [8] Guido Pella (non prima ore: 19:00)



ATP Cordoba Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 1 3 Guido Pella [8] Guido Pella [8] 6 6 Vincitore: G. PELLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 G. Pella 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Pella 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Carlos Berlocq vs [6] Malek Jaziri



ATP Cordoba Carlos Berlocq Carlos Berlocq 0 0 Malek Jaziri [6] • Malek Jaziri [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Jaziri 0-0

Cancha 1 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Pablo Andujar vs Lorenzo Sonego



ATP Cordoba Pablo Andujar Pablo Andujar 3 2 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Andujar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Pablo Carreno Busta / Gerard Granollers vs David Marrero / Jaume Munar



ATP Cordoba Pablo Carreno Busta / Gerard Granollers Pablo Carreno Busta / Gerard Granollers 7 6 10 David Marrero / Jaume Munar David Marrero / Jaume Munar 6 7 8 Vincitori: CARRENO BUSTA / GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 D. Marrero / Munar 1-0 P. Carreno Busta / Granollers 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 ace 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Marrero / Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta / Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Marrero / Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Marrero / Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Marrero / Munar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Marrero / Munar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Marrero / Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Marrero / Munar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Marrero / Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Marrero / Munar 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta / Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Marrero / Munar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Marrero / Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta / Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 D. Marrero / Munar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Nicholas Monroe / Miguel Angel Reyes-Varela vs Pablo Cuevas / Diego Schwartzman (non prima ore: 18:00)