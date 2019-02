ATP Cordoba: LIVE i risultati del Turno Decisivo di Qualificazione. Giannessi nel main draw dopo una battaglia incredibile contro Lorenzi che è lucky loser. Fuori al turno decisivo Gianluigi Quinzi

MD

(1) Fognini, Fabio vs Bye

Bedene, Aljaz vs Marterer, Maximilian

(Q) Bagnis, Facundo vs Cuevas, Pablo

(WC) Berlocq, Carlos vs (6) Jaziri, Malek

(3) Schwartzman, Diego vs Bye

(Q) Giannessi, Alessandro vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

Garin, Christian vs Ramos-Vinolas, Albert

(LL) Lorenzi, Paolo vs (8) Pella, Guido

(5) Jarry, Nicolas vs (WC) Londero, Juan Ignacio

Andujar, Pablo vs Sonego, Lorenzo

Norrie, Cameron vs (Q) Cachin, Pedro

Bye vs (4) Carreno Busta, Pablo

(7) Mayer, Leonardo vs Delbonis, Federico

(Q) Martin, Andrej vs Carballes Baena, Roberto

Andreozzi, Guido vs Munar, Jaume

Bye vs (2) Cecchinato, Marco

ATP Cordoba 250 | Terra | $527.880 – TD Quali

Cancha Central – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Pedro Cachin vs [6] Gianluigi Quinzi



Cancha 1 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Federico Coria vs [5] Facundo Bagnis



2. [1] Paolo Lorenzi vs [7] Alessandro Giannessi



Cancha 2 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [3] Hugo Dellien vs [8] Andrej Martin