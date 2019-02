Lorenzo Musetti: “Farò un Challenger in Gran Bretagna e sto aspettando la wild card a Bergamo”

Dalla Gazzetta dello Sport apprendiamo le dichiarazioni di Lorenzo Musetti, fresco vincitore degli Australian Open Juniores.

“Ci vengo al Junior San Benedetto di Riccò del Golfo da quando ho otto anni e ho capito che nel tennis potevo diventare qualcuno: mamma mi lascia nel parcheggio del centro commerciale alle otto e mezza di mattina prima del lavoro e Benedetta, la segretaria del circolo, mi viene a prendere e mi porta su. Mi alleno, mangio e mi alleno, e resto fino alle cinque del pomeriggio”.

“Non faccio nulla di eccezionale, un paio di sere a mangiare la pizza con gli altri ragazzi del Centro e qualche film insieme a Simone.

Sono le prime passioni che senti da piccolo quello dell’attore, ma il cinema continua a piacermi, specialmente i cult con De Niro e Pacino. Sono classico anche nei gusti musicali, dai grandi gruppi rock americani a Battisti. Però ascolto anche rap e trap, ma quando lo faccio devo cacciare il coach dalla stanza”.

“Trascorro da Mouratoglou qualche settimana all’anno, ma l’Italia mi dà più certezze e mi consente di fare i weekend a casa, con la famiglia e gli amici. E di studiare.

Sono iscritto al Liceo Linguistico, il primo anno lo avevo frequentato in una scuola pubblica, ma poi i viaggi mi toglievano troppo tempo. Più che lezioni, sono confronti con gli insegnanti sul programma che seguo da privatista, sto migliorando lo spagnolo e sono già buono in inglese. Adesso inizierò con il francese. Sarebbe bello vincere a Parigi, ma se dovessi scegliere vorrei vincere Wimbledon, anche da grande: nessun posto ha quel fascino. Comunque mi ero ripromesso di vincere uno Slam juniores, ce l’ho fatta e adesso provo a guardare più in là.”

“Farò un Challenger in Gran Bretagna e sto aspettando la wild card a Bergamo, penso di avere un livello di gioco che mi consenta di provare a vincere qualche partita. Insomma, da junior quest’anno vorrei fare solo gli Slam. E poi (sorride) sono stato messo in carreggiata da Fognini, con cui palleggio spesso quando è in Italia: dopo la vittoria mi ha mandato un sms dicendomi che mi aveva allenato proprio bene”.