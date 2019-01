ITF Junior: il trionfo di Lorenzo Musetti agli Australian Open e tutti gli altri risultati della settimana con la doppietta di Sara Ziodato in Ucraina, Giovanni Peruffo vince in Bosnia

Già è stata ampiamente documentata su queste pagine l’impresa di Lorenzo Musetti, che ha trionfato negli Australian Open, primo Slam stagionale che lo proietta verso la vetta della classifica mondiale junior. Il cammino vincente di Musetti è passato attraverso la semifinale vinta contro l’altro italiano Giulio Zeppieri, i quarti di finale in cui ha superato lo spagnolo Alvarez Varona, gli ottavi in cui ha battuto il canadese Draxl e nei primi due turni in cui aveva superato il vietnamita Nguyen e la wild card australiana Sach.

Molto bene, oltre a Musetti e Zeppieri anche Federica Rossi (ottavi in singolare partendo dalle qualificazioni e semifinale in doppio), Lisa Pigato (ottavi partendo dalle qualificazioni), Luciano Darderi (qualificazioni e due turni superati, arresosi solo al finalista Nava).

Ecco i risultati degli altri tornei che hanno visto impegnati giocatori italiani:

G2 in Ucraina: vittoria nel singolare femminile per Sara Ziodato (2002), che ha anche vinto il doppio giocato in coppia con l’altra italiana Matilde Mariani (2002), che invece in singolare si è fermata ai quarti di finale. Nel maschile dello stesso torneo quarti di finale per Lorenzo Rottoli (2002), primo turno per Andrea Fiorentini (2001) e non si è qualificato Alberto Orso (2002).

G2 in Tunisia: finale per Fausto Tabacco (2002).

G2 in India: secondo turno per Federica Sacco (2002), che ha vinto il doppio giocato con la polacca Baszak.

G4 in Repubblica Ceca: quarti di finale per Matilde Paoletti (2003), primo turno per Asia Serafini (2003) e Laura Mair (2003).

G4 in Kenya: secondo turno per Gianni Biagianti (2002), Luca Fardelli (2002), Guelfo Baldovinetti (2001), primo turno per Francesco Castellano (2003)

G5 in Israele: nel maschile non si qualifica Lorenzo Vincenti (2001). Nel femminile semifinale per Chiara Fornasieri (2003), primo turno per Elisa Camerino (2002), non si è qualificata Emma Boggiali (2002).

G5 in Bosnia: vittoria di Giovanni Peruffo (2001), secondo turno per Federico Salomone (2001). Nel femminile semifinale per Sofia Antonella Caldera (2003) e per Camilla Raggi (2002). Non si sono qualificate Giulia Melchiorri (2001), Sharon Farcomeni (2001), Carlotta Muccia (2003), Elena Raffaeta (2001) e Diletta Mancinelli (2002). Caldera e Moccia hanno vinto il torneo di doppio giocando in coppia.

G5 in Egitto: semifinale per Matteo Gigante (2002), quarti di finale per Gabriele Bombara(2002), secondo turno per Alessandro Spadola (2003), Filippo di Perna (2002) e primo turno per Paolo Rosati (2003). Nel femminile ottimi risultati per tante ragazze del 2004 praticamente al debutto nel circuito ITF Junior semifinale per Emma Valletta (2004), quarti di finale per Giulia Martinelli (2004), Denise Valente (2004), ottavi di finale per Giorgia Pedone (2004), secondo turno per Virginia Ferrara (2004), Francesca Petracchi (2003), Maya Ceccarini (2002), Greta Borsoi (2002), Annagiulia Danesi (2003), Fabrizia Cambria (2004), Milena Jevtovic (2004), primo turno per Lavinia Rojas Beccaglia (2002), Sofia Colavita (2001), Chiara Rojas Beccaglia (2002), Letizia Migani (2004), Arianna Iannone (2002), Beatrice Piras (2002), Giorgia Cancellieri (2003). Virginia Ferrara e Giorgia Pedone hanno anche vinto il doppio giocando in coppia.

Paolo Angella