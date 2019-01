Australian Open 2019, Novak Djokovic: “Nadal non molla mai, mi dispiace per lui”

Settimo trionfo agli Australian Open per Novak Djokovic. Una finale dominata, quella contro l’acerrimo rivale Rafael Nadal: un risultato piuttosto netto in favore del serbo che si è imposto per 6-3 6-2 6-3.

Si tratta del quindicesimo trionfo in un torneo dello Slam per il nativo di Belgrado che, dunque, si stacca da Pete Sampras (14 successi) portandosi così, in solitaria, in terza posizione nella classifica all-time: nel mirino ora c’è proprio Nadal, vincitore di 17 titoli, mentre è più lontano Roger Federer, eliminato agli ottavi di finale dal greco Tsitsipas, che ha conquistato 20 Major ed è attualmente il giocatore più vittorioso in questo tipo di tornei.

Novak Djokovic è diventato, inoltre, il primo tennista ad imporsi a Melbourne Park per sette volte. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Roy Emerson e Roger Federer che hanno trionfato in Australia in sei occasioni.

“Voglio ricambiare i complimenti a Rafa, mi dispiace per come è andata questa finale per lui. Sta dimostrando a tutti i colleghi, e soprattutto ai giovani, di non voler mai mollare nonostante i numerosi problemi fisici. Sono senza parole, ringrazio il mio team per il supporto quotidiano: è uno sport quotidiano, ma voi siete sempre lì anche nelle giornate negative. Grazie a Marian Vajda, grazie per essere tornato al mio fianco. Questa vittoria è per la mia famiglia, per mia moglie e per i miei figli: mi hanno detto che avrebbero seguito il match, ma chissà se è andata veramente così. E’ speciale poter condividere questo trionfo con qualcuno, grazie a tutti per l’amore incondizionato“, ha commentato il serbo, visibilmente commosso durante la cerimonia di premiazione.

“Come ha detto Nadal, questo è il miglior torneo al mondo. Gli organizzatori fanno un lavoro straordinario, è come essere a casa. La città mi dà sensazioni straordinarie, agli Australian Open provo sempre qualcosa di positivo“, ha concluso.