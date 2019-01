Australian Open: Naomi Osaka spreca ma poi riesce a vincere il secondo titolo dello Slam in carriera. Da Lunedì sarà n.1 del mondo

Giornata da incorniciare per Naomi Osaka (4). Oltre a conquistare per la prima volta in carriera gli Australian Open, la giapponese si è garantita la matematica certezza di salire al primo posto della classifica WTA a partire da lunedì. Nella finale di Melbourne la 21enne si è imposta contro la ceca Petra Kvitova (6) al termine di una partita a tratti spettacolare per 7-6 (7/2) 5-7 6-4, mettendo così in bacheca il secondo slam dopo gli US Open dello scorso anno.

Da lunedì sarà anche per la prima volta in carriera al n.1 del mondo.

Anche se non sono mancate le possibilità per allungare (tre palle break per la Osaka e cinque per la Kvitova), le due tenniste non hanno mai perso il servizio nel primo set, che si è risolto al tie-break in favore della nipponica. Nella seconda frazione, dopo aver reagito alla grande ad un break subito in entrata, la Osaka ha clamorosamente sprecato tre match point, che non le hanno però fatto perdere il filo del discorso nel set decisivo.

