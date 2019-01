Australian Open: Pablo Carreno Busta furibondo con l’arbitro dopo la fine della partita con la bellissima partita con Nishikori per il grave errore commesso (VIDEO)

Pablo Carreño Busta ha perso una partita epica contro Kei Nishikori negli ottavi di finale dell’Australian Open e alla fine dell’incontro ha perso la testa per una chiamata che, secondo il regolamento, avrebbe dovuto originare la ripetizione del punto.

Erano sull’8- 5 nel super tiebreak del quinto set in favore dello spagnolo quando è accaduto quell’episodio che ha generato da quel momento la fine della partita per l’iberico che ha perso la testa ed è uscito sconfitto per 10 punti a 8.

Alla fine dell’incontro lo spagnolo ha scaricato tutti i suoi nervi e quello che ha detto è stato molto evidente.

Carreno Busta Perde la testa



Il supertiebreak decisivo con il grave errore del Giudice di Sedia sull’8 a 5 in favore dello spagnolo



