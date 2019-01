Australian Open: Alexander Zverev non decolla. Milos Raonic accede ai quarti di finale (VIDEO)

Alexander Zverev, nonostante sia ormai diventato il numero quattro delle classifiche mondiali, continua a faticare enormemente quando gioca un Grand Slam.

Il 21enne tedesco, trionfatore dell’ultimo Masters, ha infatti dovuto alzare bandiera bianca già agli ottavi di questi Australian Open, per i quali era considerato uno dei grandi favoriti. A travolgere il giovane talento del tennis mondiale (mai oltre un quarto di finale in un Major) ci ha pensato Milos Raonic (ATP 17), autore di una prova perfetta che gli ha permesso di imporsi con il punteggio di 6-1 6-1 7-6 (7/5) in meno di due ore di gioco. E questo nonostante il canadese si fosse fatto togliere il servizio – cosa più unica che rara – subito in entrata di match.

La partita punto per punto