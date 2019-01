WTA 125 Newport Beach: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

125 Newport Beach C | Cemento | – Parte Alta

(1) Peterson, Rebecca vs Bye

Ahn, Kristie vs Radwanska, Urszula

Sanchez, Maria vs Hibi, Mayo

Bye vs (14) Liu, Claire

(11) Wickmayer, Yanina vs Bye

Brodsky, Gail vs Kiick, Allie

di Lorenzo, Francesca vs Lu, Jia-Jing

Bye vs (7) Pegula, Jessica

(4) Brengle, Madison vs Bye

Marino, Rebecca vs Zarazua, Renata

Karatantcheva, Sesil vs Davis, Lauren

Bye vs (15) Lepchenko, Varvara

(10) Vickery, Sachia vs Bye

Tan, Harmony vs Gerlach, Katharina

Rueffer, Lena vs (WC) Chang, Hanna

Bye vs (5) Townsend, Taylor

125 Newport Beach C | Cemento | – Parte Bassa

(6) Andreescu, Bianca vs Bye

Osaka, Mari vs Qualifier

Loeb, Jamie vs Rogowska, Olivia

Bye vs (9) Bouzkova, Marie

(16) Teichmann, Jil vs Bye

Jaksic, Jovana vs (WC) Halbauer, Elizabeth

Lao, Danielle vs Day, Kayla

Bye vs (3) Bouchard, Eugenie

(8) Zhuk, Sofya vs Bye

Sebov, Katherine vs (WC) Giavara, Haley

Qualifier vs Savinykh, Valeria

Bye vs (12) Gibbs, Nicole

(13) Doi, Misaki vs Bye

Mchale, Christina vs Anderson, Robin

(WC) Manasse, Maegan vs Cepede Royg, Veronica

Bye vs (2) Maria, Tatjana