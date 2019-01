Konstantin Zhzhenov da record: a 14 anni, convocato in Coppa Davis con la Russia

Sarà sicuramente balzato agli occhi degli appassionati intenti a controllare i convocati di tutte le nazionali di Coppa Davis, il nome di Konstantin Zhzhenov, quattordicenne russo che è stato scelto da Shamil Tarpischev per l’incontro di qualificazione che opporrà la Russia alla Svizzera, in programma nel prossimo weekend alla Swiss Tennis Arena di Biel.

Nato il 17 aprile 2004, avrà modo di allenarsi per alcuni giorni al fianco di quattro connazionali attualmente posizionati fra i primi 100 della classifica mondiale, vale a dire Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Evgeny Donskoy.

Zhzhenov, il tennista più giovane a venire convocato per i Play-Off, potrebbe diventare il tennista russo più precoce a prendere parte ad un incontro di Coppa Davis: potrebbe battere piuttosto nettamente, infatti, il record precedente che apparteneva a Rublev, che esordì all’età di sedici anni, nel 2014, contro il Portogallo, ma tutto dipenderà dalle scelte del suo capitano, che teoricamente potrebbe schierarlo esclusivamente a risultato acquisito, dunque nella giornata di domenica.

Soprannominato “The IceBorg“, sia per la sua pacatezza in campo che per alcune caratteristiche molto simili a quelle di Bjorn Borg, Zhzhenov si è guadagnato questa convocazione grazie alla vittoria ai Campionati Europei U14 del 2018, quando in finale superò il ceco Barton in due set. Non ha classifica ATP, mentre è alle prime battute nel circuito internazionale Under 18 (n.1399 della classifica mondiale di categoria).

Lorenzo Carini