Australian Open 2019: il liscio clamoroso di Rafael Nadal (VIDEO)

La tensione ha giocato brutti scherzi a Rafael Nadal nel corso del primo set della finale degli Australian Open 2019 contro il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo, che ha ceduto la frazione d’apertura col punteggio di 6-3, si è reso protagonista anche di un liscio col dritto davvero inusuale per un giocatore come lui. Vedere… per credere!

Lorenzo Carini