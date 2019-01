Australian Open 2019: il pallonetto di Kei Nishikori a scavalcare Karlovic (VIDEO)

Superare con un pallonetto un gigante di due metri ed undici centimetri non è cosa da poco: il giocatore in questione è il croato Ivo Karlovic, uscito sconfitto dal duello con Kei Nishikori che è durato quasi quattro ore e si è concluso al supertiebreak della quinta frazione in favore del tennista giapponese. Il giocatore di Shimane, attuale numero nove del ranking mondiale, ha realizzato un perfetto lob nel corso del terzo parziale, sul punteggio di 3-2 in suo favore (40-0 con Karlovic in battuta): la pallina, che il croato ha lasciato andare pensando terminasse oltre la riga di fondo, è scesa negli ultimi centimetri di campo, lasciando di stucco Karlovic che non ha potuto far altro che complimentarsi con l’avversario per quanto fatto.