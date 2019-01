Australian Open 2019: sei teste di serie femminili subito eliminate all’esordio

Essendosi conclusi tutti gli incontri di primo turno, è giunto il momento di tracciare un breve bilancio su quanto ci ha regalato il campo in questi primi due giorni di gare agli Australian Open. Non ci sono stati particolari scossoni nel tabellone femminile: Daria Kasatkina e Julia Goerges, rispettivamente decima e quattordicesima testa di serie, sono state infatti sconfitte da due giocatrici piuttosto ostiche da affrontare, come Timea Bacsinszky, che ha beneficiato del ranking protetto dopo essere uscita dalla Top-100 causa infortunio, e Danielle Collins, statunitense classe 1993 che raggiunge per la prima volta in carriera (alla sesta partecipazione) il secondo turno in un torneo dello Slam.

Cade all’esordio anche la lettone Jelena Ostapenko, sconfitta in tre parziali da una Maria Sakkari che già durante la Hopman Cup, giocata al fianco di Stefanos Tsitsipas, aveva fatto notare il suo buon stato di forma. Più che prevedibile, invece, l’eliminazione di Mihaela Buzarnescu: la rumena, numero ventisei del seeding, si è arresa in tre set, pur lottando fino all’ultimo punto, a cospetto di una Venus Williams che si regalerà ora l’incrocio con Alizé Cornet con vista sul possibile affascinante match di terzo turno contro Halep.

Niente da fare neppure per Dominika Cibulkova, estromessa in tre set dalla cinese Shuai Zhang (prossima avversaria di Kristyna Pliskova), e Barbora Strycova, sorpresa sul fil di lana da Yulia Putintseva.

LE TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO:

Daria Kasatkina (10)

Julia Goerges (14)

Jelena Ostapenko (22)

Mihaela Buzarnescu (25)

Dominika Cibulkova (26)

Barbora Strycova (32)