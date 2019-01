Da Melbourne: Stefano Travaglia “ora sono più solido soprattutto nei momenti delicati di un match. E ho preparato al meglio questo torneo partendo già il 24 dicembre”

Stefano Travaglia : “Ho modificato alcuni aspetti nutrizionali dopo quel brutto episodio agli Us Open, oggi in campo si è visto, ero più fresco e lucido del mio avversario che ne quarto set ha anche rinunciato a correre su qualche palla”.

Ho fatto un’ottimo lavoro insistendo su alcuni aspetti del mio tennis, ora sono più solido soprattutto nei momenti delicati di un match. E ho preparato al meglio questo torneo partendo già il 24 dicembre per giocare un challenger qui in Australia. Durante le qualificazioni mi sono sentito sempre meglio partita dopo partita ed ora eccomi qui.

Con tutti gli infortuni che ho avuto pensavo di dover smettere, ora invece mi sento più forte.Il passato bisogna vederlo come un’esperienza che ti deve far crescere”.