Australian Open Juniores: Lisa Pigato e Federica Rossi ok nelle qualificazioni

Sono cominciate, nella notte italiana, le qualificazioni maschili e femminili degli Australian Open Juniores: subito in campo i giocatori italiani, con risultati decisamente positivi specialmente tra le ragazze. Federica Rossi e Lisa Pigato, rispettivamente seconda e decima testa di serie, hanno vinto i loro incontri di primo turno e sono approdate al turno decisivo: domani avranno bisogno di un’ulteriore vittoria per strappare il pass per il tabellone principale e raggiungere così Martina Biagianti, entrata nel main draw in extremis in seguito a numerosi forfait dell’ultima ora.

LISA PIGATO, RIMONTA VINCENTE VINCENTE – La tennista lombarda, classe 2003, ha bisogno di oltre due ore e 30 minuti di gioco per imporsi sulla connazionale russa Maria Bondarenko, numero 173 delle classifiche mondiali U18 (best ranking al n.166 nello scorso mese di dicembre). Dopo aver ceduto piuttosto nettamente la prima frazione per 6-1, la giovanissima promessa del tennis italiano ha conquistato il secondo set al tiebreak per sette punti a quattro e la terza frazione per 6-4. Al turno finale incontrerà la statunitense Grishuk, prima testa di serie, che ha sconfitto per 6-4 6-1 la wild card locale Mia Repac.

FEDERICA ROSSI SUL VELLUTO – Esordio più agevole non le si poteva chiedere, a Federica Rossi. La valtellinese, numero due del tabellone cadetto, è rimasta in campo poco più di un’ora contro la giapponese Shiori Ito, numero 309 ITF: 6-1 6-2 il punteggio finale in favore dell’azzurra, ora attesa da un interessante scontro con l’indiana Salsa Aher che, a sorpresa, ha fermato la finlandese Anttila in tre set.

GLI SPOT DELLE AZZURRE

Skyler Marie Grace GRISHUK (1,USA) vs Mia REPAC (WC,AUS) 6-4 6-1

Lisa PIGATO (10,ITA) b. Maria BONDARENKO (RUS) 1-6 7-6(4) 6-4

Federica ROSSI (2,ITA) b. Shiori ITO (JPN) 6-1 6-2

Salsa AHER (IND) vs Alexandra ANTTILA (16,FIN) 6-1 4-6 6-3

Lorenzo Carini