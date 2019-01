Australian Open, doppio maschile: due coppie azzurre ai nastri di partenza

E’ stata resa nota l’entry list del torneo di doppio maschile per quanto concerne gli Australian Open 2019. Saranno due le coppie tutte italiane ai nastri di partenza: Matteo Berrettini giocherà per la prima volta in carriera al fianco di Marco Cecchinato, mentre va a ricomporsi il tandem Simone Bolelli-Andreas Seppi, che torneranno a giocare insieme nel circuito maggiore a poco più di un anno dall’ultima volta (ATP 250 di Metz nel settembre 2017). In coppia insieme, Bolelli e Seppi hanno conquistato due titoli, al Challenger di Bergamo nel 2008 e all’ATP 500 di Dubai nel 2016.

Bolelli/Seppi esordiranno contro le prime teste di serie, l’austriaco Marach ed il croato Pavic. Berrettini/Cecchinato, invece, saranno attesi da Molchanov/Zelenay.

Non figura nell’entry list, né direttamente in main draw né tra gli alternates, il nome di Fabio Fognini: il tennista ligure, che lo scorso anno raggiunse il secondo turno con Marcel Granollers, ha deciso dunque di dedicarsi esclusivamente al singolare in questo primo Slam del 2019.

Main Draw

(1) O. Marach / (1) M. Pavic vs S. Bolelli / A. Seppi

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs M. Gonzalez / N. Jarry

I. Ivashka / D. Medvedev vs H. Nys / B. Paire

L. Mayer / J. Sousa vs (14) F. Lopez / (14) M. Lopez

(10) D. Inglot / (10) F. Skugor vs T. Daniel / J. Millman

M. Demoliner / F. Nielsen vs G. Granollers / M. Granollers

(WC) L. Hewitt / (WC) J. Smith vs M. Daniell / W. Koolhof

B. Klahn / M. Kukushkin vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus

(3) J. Murray / (3) B. Soares vs R. Jebavy / A. Molteni

L. Bambridge / J. O’Mara vs M. Copil / M. Fucsovics

K. Krawietz / N. Mektic vs N. Monroe / J. Nedunchezhiyan

(WC) N. Kyrgios / (WC) M. Reid vs (13) I. Dodig / (13) E. Roger-Vasselin

(12) H. Kontinen / (12) J. Peers vs S. Gonzalez / A. Qureshi

(WC) J. Duckworth / (WC) J. Thompson vs K. Skupski / N. Skupski

M. Ebden / R. Lindstedt vs S. Johnson / D. Kudla

R. Albot / M. Jaziri vs (8) B. McLachlan / (8) J. Struff

(5) P. Herbert / (5) N. Mahut vs D. Marrero / M. Zverev

D. Molchanov / I. Zelenay vs M. Berrettini / M. Cecchinato

P. Oswald / T. Puetz vs P. Cuevas / F. Verdasco

G. Pella / H. Podlipnik-Castillo vs (11) R. Ram / (11) J. Salisbury

(15) R. Bopanna / (15) D. Sharan vs P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez

(WC) M. Gong / (WC) Z. Zhang vs M. Klizan / M. Matkowski

P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas vs A. Mannarino / A. Mies

(WC) A. Bolt / (WC) M. Polmans vs (4) B. Bryan / (4) M. Bryan

(7) L. Kubot / (7) H. Zeballos vs A. Bedene / M. Marterer

M. McDonald / T. Sandgren vs J. Chardy / F. Martin

G. Duran / D. Schwartzman vs (WC) B. Ellis / (WC) A. Popyrin

M. Arevalo / J. Cerretani vs (9) J. Rojer / (9) H. Tecau

(16) R. Haase / (16) M. Middelkoop vs R. Harrison / S. Querrey

A. Krajicek / A. Sitak vs L. Paes / M. Reyes-Varela

T. Fritz / C. Norrie vs M. Basic / D. Dzumhur

J. Sock / J. Withrow vs (2) J. Cabal / (2) R. Farah

