Operazione Bitures: Arrestato il tennista Marc Fornell

Una operazione della Guardia Civil spagnola ha portato all’arresto di 15 persone e ne ha messo sotto inchiesta 65, tra cui 28 tennisti professionisti delle categorie ITF e Challenger.

I numeri dell’operazione “Bitures” sono stati annunciati oggi dalla Guardia Civil spagnola, che a ottobre ha arrestato cinque persone, tra cui il giocatore professionista di tennis Marc Fornell, considerato il leader del gruppo.

Secondo la Guardia Civil, l’operazione è stata avviata dopo una denuncia da parte della Tennis Integrity Unit.

I sospetti hanno corrotto giocatori professionisti per garantirsi risultati predeterminati e hanno utilizzato profili di migliaia di cittadini per scommettere. I membri dell’organizzazione erano per lo più armeni.