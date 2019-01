Australian Open: LIVE Qualificazioni Italiani e Italiane. Cinque azzurri approdano al turno finale. Fuori Napolitano che manca match point e Baldi

Sono cinque i tennisti italiani approdati al turno finale nelle qualificazioni dell’Australian Open.

Si tratta di Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia, Luca Vanni e nel femminile Martina Trevisan.

Secondo turno fatale, invece, per Stefano Napolitano (con match point mancati) e Filippo Baldi, quest’ultimo alla sua prima partecipazione al Major Down Under.

Turno Decisivo

(1) Lorenzo Sonego – Tatsuma Ito

(4) Paolo Lorenzi – Daniel Evans

(27) Stefano Travaglia – Kimmer Coppejans

Luca Vanni – Hiroki Morya

Martina Trevisan – (11) Lin Zhu

Ore 24 Italiane – 2° Turno Qualificazioni

Court 20 – 4° incontro dalle ore 24

Court 20 – 2° incontro dalle ore 24

Court 3 – 3° incontro dalle ore 24

Court 12 – 5° incontro dalle ore 24

Court 13 – 4° incontro dalle ore 24

Court 15 – 4° incontro dalle ore 24

Court 22 – 4° incontro dalle ore 24

