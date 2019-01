Australian Open: LIVE con il dettagliato i risultati completi del Secondo Turno di Qualificazione

Ore 24 Italiane – 2° Turno Qualificazioni

Court 3 From 10:00am AEDT

(12) S. Zhuk vs C. McHale



GS Australian Open S. Zhuk [12] S. Zhuk [12] 3 3 C. McHale C. McHale 6 6 Vincitore: C. McHale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. McHale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Zhuk 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. McHale 15-0 15-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Zhuk 15-30 1-2 → 1-3 C. McHale 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Zhuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 C. McHale 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Zhuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. McHale 15-0 df 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Zhuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. McHale 40-30 15-0 30-0 df 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Zhuk 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. McHale A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. McHale 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Zhuk 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

S. Ofner vs (32) T. Kokkinakis



GS Australian Open S. Ofner S. Ofner 4 6 T. Kokkinakis [32] T. Kokkinakis [32] 6 7 Vincitore: T. Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Ofner 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 40-A 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Ofner 0-40 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-* A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Ofner 40-40 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

(4) P. Lorenzi vs T. Paul



GS Australian Open P. Lorenzi [4] P. Lorenzi [4] 7 4 6 T. Paul T. Paul 6 6 3 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(WC) N. Bains vs K. Nara



GS Australian Open N. Bains N. Bains 6 6 K. Nara K. Nara 4 4 Vincitore: N. Bains Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Bains 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 K. Nara 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Bains 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 5-3 K. Nara 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Bains 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Bains 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Nara 0-40 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Bains 40-30 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Nara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Bains 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 K. Nara 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 N. Bains 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 K. Nara 40-0 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Bains 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 4-2 K. Nara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 N. Bains 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 K. Nara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Nara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 K. Nara 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

V. Troicki vs (31) L. Rosol



GS Australian Open V. Troicki V. Troicki 7 6 L. Rosol [31] L. Rosol [31] 6 1 Vincitore: V. Troicki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Rosol 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 V. Troicki 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace ace A-40 40-40 ace 40-A ace 3-1 → 4-1 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Rosol 3-6 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 3-1* 4-1* ace 5-1* 5-2* 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Rosol 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 L. Rosol 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 V. Troicki 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 From 10:00am AEDT

D. Lao vs (19) C. Dolehide



GS Australian Open D. Lao D. Lao 6 2 6 C. Dolehide [19] C. Dolehide [19] 1 6 1 Vincitore: D. Lao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Lao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Lao 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Dolehide 0-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Lao 15-0 15-15 15-30 2-0 → 3-0 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Lao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Lao 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Dolehide 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Lao 30-40 1-3 → 1-4 C. Dolehide 15-0 15-15 df 30-15 df ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Lao 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Lao 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Dolehide 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Lao 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Lao A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 C. Dolehide 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Lao 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Dolehide 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

(12) J. Jung vs H. Moriya



GS Australian Open J. Jung [12] J. Jung [12] 2 3 H. Moriya H. Moriya 6 6 Vincitore: H. Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Moriya 40-0 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Jung 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Jung 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Jung 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Jung 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Moriya 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Jung A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Jung 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Moriya 40-40 *-* 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(5) A. Kalinina vs J. Loeb



GS Australian Open A. Kalinina [5] A. Kalinina [5] 3 4 J. Loeb J. Loeb 6 6 Vincitore: J. Loeb Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Loeb 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Loeb 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Loeb 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Loeb 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Loeb 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Loeb 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Kalinina 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 J. Loeb 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Loeb 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 J. Loeb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Kalinina 40-0 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 J. Loeb 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

K. Majchrzak vs (28) N. Rubin



GS Australian Open K. Majchrzak K. Majchrzak 7 6 N. Rubin [28] N. Rubin [28] 5 1 Vincitore: K. Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Majchrzak 40-30 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 N. Rubin 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 K. Majchrzak 40-30 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Rubin 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 30-40 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Rubin 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Rubin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Sharma vs V. Flink



GS Australian Open A. Sharma A. Sharma 6 6 6 V. Flink V. Flink 7 2 4 Vincitore: A. Sharma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Flink 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Flink 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 V. Flink 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Flink 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Sharma 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Flink 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 V. Flink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 V. Flink 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 A. Sharma 15-40 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 V. Flink 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Flink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 V. Flink 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 A. Sharma 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 V. Flink 40-30 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 A. Sharma 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 V. Flink 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 V. Flink A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Sharma A-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 V. Flink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Flink 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 A. Sharma 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 7 From 10:00am AEDT

(2) F. Auger-Aliassime vs C. Eubanks



GS Australian Open F. Auger-Aliassime [2] F. Auger-Aliassime [2] 6 3 C. Eubanks C. Eubanks 7 6 Vincitore: C. Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Eubanks 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Eubanks 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Eubanks 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Eubanks 15-40 15-0 30-0 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 C. Eubanks 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

(3) V. Golubic vs K. Ahn



GS Australian Open V. Golubic [3] V. Golubic [3] 6 6 K. Ahn K. Ahn 4 4 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Ahn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 V. Golubic 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Golubic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 K. Ahn A-40 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 *-A 40-40 *-A 2-0 → 3-0 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Ahn 40-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

T. Smyczek vs P. Krstin



GS Australian Open T. Smyczek T. Smyczek 6 6 P. Krstin P. Krstin 3 2 Vincitore: T. Smyczek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 P. Krstin 15-40 30-0 5-1 → 5-2 T. Smyczek 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 5-1 P. Krstin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 P. Krstin 15-40 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Smyczek 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Smyczek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 P. Krstin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Smyczek 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(WC) K. McPhee vs (22) M. Doi



GS Australian Open K. McPhee K. McPhee 6 6 3 M. Doi [22] M. Doi [22] 2 7 6 Vincitore: M. Doi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. McPhee 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Doi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. McPhee 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 K. McPhee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. McPhee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. McPhee 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. McPhee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 K. McPhee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 0-2* 0-3* 0-4* 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 K. McPhee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. McPhee 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Doi 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. McPhee 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. McPhee 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 K. McPhee 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Doi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. McPhee 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. McPhee 15-0 30-0 ace 5-2 → 6-2 M. Doi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. McPhee 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. McPhee 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. McPhee 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 0-0 → 0-1

(WC) O. Rogowska vs (25) I. Khromacheva



GS Australian Open O. Rogowska O. Rogowska 3 2 I. Khromacheva [25] I. Khromacheva [25] 6 6 Vincitore: I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Khromacheva 30-40 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 O. Rogowska 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 O. Rogowska 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 O. Rogowska 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Rogowska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Khromacheva 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 O. Rogowska 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-5 → 1-5 I. Khromacheva 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-4 → 0-5 O. Rogowska 0-15 0-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 O. Rogowska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 From 10:00am AEDT

R. Hogenkamp vs (WC) I. Wallace



GS Australian Open R. Hogenkamp R. Hogenkamp 6 6 I. Wallace I. Wallace 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Wallace 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 I. Wallace 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Wallace 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Hogenkamp 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Wallace 40-15 1-0 → 1-1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Wallace 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Hogenkamp 15-0 15-30 15-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Hogenkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Hogenkamp 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Wallace 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 I. Wallace 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Hogenkamp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Wallace 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Y. Bonaventure vs L. Cabrera



GS Australian Open Y. Bonaventure Y. Bonaventure 6 6 L. Cabrera L. Cabrera 4 3 Vincitore: Y. Bonaventure Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Bonaventure 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Cabrera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Cabrera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Cabrera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A *-A 40-40 A-* 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 4-1 → 4-2 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Bonaventure 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Bonaventure 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Cabrera 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

S. Xu vs (21) H. Dart



GS Australian Open S. Xu S. Xu 6 1 H. Dart [21] H. Dart [21] 7 6 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Xu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-5 → 1-5 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Xu 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Xu 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-3* 2-5* 3-5* 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Xu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Dart 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Xu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1

(3) R. Berankis vs Z. Zhang



GS Australian Open R. Berankis [3] R. Berankis [3] 6 2 3 Z. Zhang Z. Zhang 2 6 6 Vincitore: Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Z. Zhang 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Berankis 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Berankis 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Berankis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 R. Berankis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 Z. Zhang 0-40 ace 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Berankis 15-40 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 R. Berankis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Berankis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(13) M. Trungelliti vs J. Ward



GS Australian Open M. Trungelliti [13] M. Trungelliti [13] 6 3 6 J. Ward J. Ward 4 6 3 Vincitore: M. Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Ward 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Ward 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Ward 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Ward 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Ward 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Ward 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Ward 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 M. Trungelliti 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Ward 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Trungelliti A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Ward 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Ward 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 30-40 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ward 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 10 From 10:00am AEDT

P. Martinez vs A. Nedovyesov



GS Australian Open P. Martinez P. Martinez 4 7 6 A. Nedovyesov A. Nedovyesov 6 6 1 Vincitore: P. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 5-1 → 6-1 P. Martinez 15-0 15-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Nedovyesov 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Nedovyesov 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 A. Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 P. Martinez 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Nedovyesov 0-15 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 A. Nedovyesov 40-30 df 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 A. Nedovyesov 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Nedovyesov 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace df 2-1 → 2-2 P. Martinez 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Martinez 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(16) M. Kecmanovic vs M. Janvier



GS Australian Open M. Kecmanovic [16] M. Kecmanovic [16] 6 7 M. Janvier M. Janvier 4 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 6-6 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Janvier 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 5-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Janvier 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Janvier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(7) V. Kudermetova vs A. Zaja



GS Australian Open V. Kudermetova [7] V. Kudermetova [7] 6 6 A. Zaja A. Zaja 4 2 Vincitore: V. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Kudermetova 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 A. Zaja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 5-1 → 5-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Zaja 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Zaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Zaja 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 5-4 → 6-4 A. Zaja 15-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Zaja 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Zaja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Zaja 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Zaja 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

B. Schoofs vs (24) N. Vikhlyantseva



GS Australian Open B. Schoofs B. Schoofs 0 3 N. Vikhlyantseva [24] N. Vikhlyantseva [24] 6 6 Vincitore: N. Vikhlyantseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Vikhlyantseva A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Vikhlyantseva 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Schoofs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-5 → 0-6 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 B. Schoofs 30-40 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 0-3 → 0-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Kalinskaya vs (20) V. Diatchenko



GS Australian Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 V. Diatchenko [20] V. Diatchenko [20] 2 2 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Diatchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 V. Diatchenko 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Diatchenko A-40 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Diatchenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 V. Diatchenko 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 V. Diatchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Diatchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 30-40 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Diatchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 11 From 10:00am AEDT

I. Swiatek vs A. Bolsova Zadoinov



GS Australian Open I. Swiatek I. Swiatek 7 6 A. Bolsova Zadoinov A. Bolsova Zadoinov 6 2 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Bolsova Zadoinov 15-0 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bolsova Zadoinov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 I. Swiatek 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bolsova Zadoinov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bolsova Zadoinov 15-30 15-40 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* ace 6-6 → 7-6 A. Bolsova Zadoinov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Bolsova Zadoinov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bolsova Zadoinov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Bolsova Zadoinov 40-30 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Bolsova Zadoinov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bolsova Zadoinov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(16) J. Brady vs C. Perrin



GS Australian Open J. Brady [16] J. Brady [16] 6 6 C. Perrin C. Perrin 1 1 Vincitore: J. Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 C. Perrin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Brady 40-15 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 C. Perrin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Perrin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Perrin 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Brady 40-40 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(15) F. Stollar vs D. Kovinic



GS Australian Open F. Stollar [15] F. Stollar [15] 4 0 D. Kovinic D. Kovinic 6 6 Vincitore: D. Kovinic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 F. Stollar 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-4 → 0-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Stollar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Kovinic 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Stollar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Kovinic 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 F. Stollar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Kovinic 40-30 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

B. Krejcikova vs J. Ponchet



GS Australian Open B. Krejcikova B. Krejcikova 6 4 J. Ponchet J. Ponchet 7 6 Vincitore: J. Ponchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Ponchet 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Krejcikova 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 J. Ponchet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Ponchet 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Krejcikova 30-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 2-4* 3-4* 3-5* 3-6* 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Krejcikova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 5-4 → 5-5 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Lottner vs N. Podoroska



GS Australian Open A. Lottner A. Lottner 6 6 N. Podoroska N. Podoroska 2 3 Vincitore: A. Lottner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Lottner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Lottner 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Lottner 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 A. Lottner 15-40 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Podoroska 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Lottner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 From 10:00am AEDT

(11) L. Harris vs D. Koepfer



GS Australian Open L. Harris [11] L. Harris [11] 7 6 D. Koepfer D. Koepfer 5 3 Vincitore: L. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Koepfer 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Harris 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 L. Harris 0-15 15-15 15-30 3-2 → 4-2 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 L. Harris 30-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Koepfer 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Harris A-40 30-0 ace 6-5 → 7-5 D. Koepfer 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 4-5 → 5-5 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Koepfer 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 ace 30-40 0-2 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Koepfer 40-40 ace 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Ormaechea vs (18) N. Gibbs



GS Australian Open P. Ormaechea P. Ormaechea 5 2 N. Gibbs [18] N. Gibbs [18] 7 6 Vincitore: N. Gibbs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 P. Ormaechea 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 2-5 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Ormaechea 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 P. Ormaechea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Ormaechea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Ormaechea 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 P. Ormaechea 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Ormaechea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Ormaechea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Ormaechea 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 *-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Ormaechea 40-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Hemery vs G. Sakharov



GS Australian Open C. Hemery C. Hemery 4 6 3 G. Sakharov G. Sakharov 6 3 6 Vincitore: G. Sakharov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Sakharov 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Sakharov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Sakharov 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Hemery 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Hemery 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Hemery 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A ace 1-2 → 1-3 C. Hemery 40-A 15-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 G. Sakharov 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

(2) M. Minella vs O. Govortsova



GS Australian Open M. Minella [2] M. Minella [2] 1 6 5 O. Govortsova O. Govortsova 6 1 7 Vincitore: O. Govortsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Minella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 O. Govortsova 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Minella 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 O. Govortsova 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 O. Govortsova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 O. Govortsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Minella 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Minella 30-40 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 O. Govortsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Minella 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-1 → 6-1 O. Govortsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Minella 15-0 30-0 2-0 → 3-0 O. Govortsova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Minella 0-30 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Minella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Minella 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 O. Govortsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Minella 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Govortsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Trevisan vs (30) S. Sharipova



GS Australian Open M. Trevisan M. Trevisan 6 7 S. Sharipova [30] S. Sharipova [30] 3 5 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df df 40-A 40-40 df A-40 df 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Sharipova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Sharipova 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Sharipova 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Sharipova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Trevisan A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 13 From 10:00am AEDT

T. Mrdeza vs (23) V. Lepchenko



GS Australian Open T. Mrdeza T. Mrdeza 1 3 V. Lepchenko [23] V. Lepchenko [23] 6 6 Vincitore: V. Lepchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Mrdeza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. Lepchenko 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Mrdeza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Mrdeza 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-5 → 1-5 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 V. Lepchenko 15-0 df 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Mrdeza 40-40 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(10) P. Polansky vs B. Rola



GS Australian Open P. Polansky [10] P. Polansky [10] 6 6 6 B. Rola B. Rola 2 7 3 Vincitore: P. Polansky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 → 5-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* ace 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 P. Polansky 40-A 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Rola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Polansky 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Polansky 40-40 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Rola 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 P. Polansky 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Rola 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 4-2 → 5-2 P. Polansky 15-40 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Rola 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Polansky 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Rola 40-40 *-* 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

J. Rodionov vs D. Evans



GS Australian Open J. Rodionov J. Rodionov 4 6 5 D. Evans D. Evans 6 3 7 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-6 → 5-7 D. Evans 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 5-5 → 5-6 J. Rodionov 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 4-5 J. Rodionov 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Rodionov 0-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 D. Evans 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Rodionov 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Evans 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Evans 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Rodionov 0-40 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Rodionov 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Rodionov 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Rodionov 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Evans 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

G. Soeda vs (27) S. Travaglia



GS Australian Open G. Soeda G. Soeda 6 3 5 S. Travaglia [27] S. Travaglia [27] 3 6 7 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 G. Soeda 30-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Travaglia 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Soeda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Soeda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Soeda 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Travaglia 0-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 G. Soeda 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. King vs A. Vatutin



GS Australian Open D. King D. King 6 4 6 A. Vatutin A. Vatutin 3 6 2 Vincitore: D. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Vatutin A-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-2 → 5-2 D. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. King 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. King 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. King 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. King 30-40 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. King 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Vatutin 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. King 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. King 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. King 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. King 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 14 From 10:00am AEDT

A. Raina vs (29) P. Badosa Gibert



GS Australian Open A. Raina A. Raina 6 2 4 P. Badosa Gibert [29] P. Badosa Gibert [29] 4 6 6 Vincitore: P. Badosa Gibert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-4 → 3-5 A. Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Raina *-A 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Badosa Gibert 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-* 2-1 → 2-2 A. Raina 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Badosa Gibert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Raina 15-0 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 A. Raina 15-15 30-15 30-30 1-3 → 2-3 P. Badosa Gibert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Badosa Gibert 40-0 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Raina 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-40 5-4 → 6-4 A. Raina 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 P. Badosa Gibert 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Raina 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Badosa Gibert A-40 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Raina 40-30 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Badosa Gibert 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Raina 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Badosa Gibert 15-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Raina 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Laaksonen vs T. Kamke



GS Australian Open H. Laaksonen H. Laaksonen 3 6 6 T. Kamke T. Kamke 6 3 3 Vincitore: H. Laaksonen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Kamke A-40 df 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Kamke 15-0 30-0 2-0 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Kamke 15-40 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Laaksonen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Laaksonen A-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 H. Laaksonen 15-40 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Kamke A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Kamke 40-0 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6) P. Gunneswaran vs E. Lopez Perez



GS Australian Open P. Gunneswaran [6] P. Gunneswaran [6] 6 6 E. Lopez Perez E. Lopez Perez 3 3 Vincitore: P. Gunneswaran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Gunneswaran 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 E. Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Gunneswaran 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Gunneswaran 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 P. Gunneswaran 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Coppejans vs A. Davidovich Fokina



GS Australian Open K. Coppejans K. Coppejans 6 3 6 A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 2 6 3 Vincitore: K. Coppejans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 K. Coppejans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Coppejans 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Coppejans 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Davidovich Fokina 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Coppejans A-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Krueger vs (20) A. Menendez-Maceiras



GS Australian Open M. Krueger M. Krueger 3 6 7 A. Menendez-Maceiras [20] A. Menendez-Maceiras [20] 6 3 5 Vincitore: M. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Krueger 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. Menendez-Maceiras 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Krueger A-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Menendez-Maceiras A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Krueger 0-15 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Menendez-Maceiras 40-0 1-1 → 1-2 M. Krueger 40-15 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A ace 2-1 → 2-2 M. Krueger 30-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Krueger 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 15 From 10:00am AEDT

M. Arevalo vs D. Brown



GS Australian Open M. Arevalo M. Arevalo 6 4 2 D. Brown D. Brown 2 6 6 Vincitore: D. Brown Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Arevalo 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Brown 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 M. Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Brown 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Arevalo 15-0 ace 3-5 → 4-5 D. Brown 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Arevalo 40-30 A-40 2-4 → 3-4 D. Brown 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 M. Arevalo 0-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Brown 15-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Brown 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Brown 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Brown 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Haddad Maia vs K. Juvan



GS Australian Open B. Haddad Maia B. Haddad Maia 6 6 K. Juvan K. Juvan 3 4 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 K. Juvan 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Haddad Maia 40-30 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Juvan 40-40 *-* 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(10) I. Jorovic vs A. Muhammad



GS Australian Open I. Jorovic [10] I. Jorovic [10] 6 4 6 A. Muhammad A. Muhammad 3 6 4 Vincitore: I. Jorovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Jorovic 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Muhammad 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Jorovic 40-A 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Muhammad 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Jorovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Jorovic 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Muhammad 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 I. Jorovic 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 I. Jorovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Muhammad 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Napolitano vs (24) B. Fratangelo



GS Australian Open S. Napolitano S. Napolitano 6 3 6 B. Fratangelo [24] B. Fratangelo [24] 4 6 7 Vincitore: B. Fratangelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 4-4* ace 4-5* 4-6* 4-7* 4-8* 4-9* 6-6 → 6-7 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 B. Fratangelo 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Fratangelo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Napolitano A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(4) B. Andreescu vs V. Grammatikopoulou



GS Australian Open B. Andreescu [4] B. Andreescu [4] 6 6 V. Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou 4 1 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Grammatikopoulou 15-40 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 B. Andreescu A-40 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 15-15 30-40 40-40 2-0 → 3-0 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 V. Grammatikopoulou 15-40 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Grammatikopoulou 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 19 From 10:00am AEDT

R. Molleker vs (21) R. Ramanathan



GS Australian Open R. Molleker R. Molleker 5 7 7 R. Ramanathan [21] R. Ramanathan [21] 7 5 6 Vincitore: R. Molleker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 3-1* 4-1* 4-2* 5-2* 6-2* 7-2* 7-3* 8-3* 8-4* 9-4* 9-5* 9-6* 6-6 → 7-6 R. Ramanathan 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Molleker 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Ramanathan 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 R. Molleker 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Molleker 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Molleker 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 15-30 ace 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Molleker 40-30 0-15 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 R. Molleker 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 30-30 5-4 → 5-5 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 4-3 → 4-4 R. Molleker 0-15 15-15 df ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Ramanathan 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Molleker 15-0 30-0 2-2 → 3-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 2-1 → 2-2 R. Molleker 30-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 30-40 ace 1-0 → 1-1 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Ramanathan 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Molleker 15-40 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Molleker 0-40 15-0 40-0 ace ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Molleker 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Molleker 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Ilkel vs J. Domingues



GS Australian Open C. Ilkel C. Ilkel 7 3 4 J. Domingues J. Domingues 6 6 6 Vincitore: J. Domingues Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Domingues 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Domingues 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-5 → 3-5 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 ace df 40-15 1-1 → 2-1 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ilkel 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Martincova vs X. Wang



GS Australian Open T. Martincova T. Martincova 6 6 X. Wang X. Wang 4 3 Vincitore: T. Martincova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Martincova 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Martincova 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 X. Wang 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 T. Martincova 40-A 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 X. Wang 40-30 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 T. Martincova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

N. Kuhn vs T. Ito



GS Australian Open N. Kuhn N. Kuhn 3 3 T. Ito T. Ito 6 6 Vincitore: T. Ito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Kuhn 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 N. Kuhn 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(11) L. Zhu vs A. Kiick



GS Australian Open L. Zhu [11] L. Zhu [11] 6 7 A. Kiick A. Kiick 1 5 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 A. Kiick 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Kiick 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Kiick 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Kiick 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Kiick 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 A. Kiick 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Kiick 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Kiick 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Zhu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Kiick 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 20 From 10:00am AEDT

(9) M. Kostyuk vs A. Hesse



GS Australian Open M. Kostyuk [9] M. Kostyuk [9] 6 6 A. Hesse A. Hesse 3 2 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 A-40 5-2 → 6-2 A. Hesse 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Kostyuk 0-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Hesse A-40 0-15 2-2 → 3-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 A. Hesse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Hesse 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kostyuk 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Hesse 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Hesse 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Hesse 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Kostyuk 30-40 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Hesse 15-0 30-0 40-0 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 40-40 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Vanni vs (22) S. Stakhovsky



GS Australian Open L. Vanni L. Vanni 6 7 S. Stakhovsky [22] S. Stakhovsky [22] 4 6 Vincitore: L. Vanni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* ace 4-1* 4-2* 2-1* 5-2* 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Vanni 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 df ace 30-40 2-2 → 2-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 2-1 → 2-2 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Vanni 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Y. Watanuki vs (19) M. Bachinger



GS Australian Open Y. Watanuki Y. Watanuki 7 2 6 M. Bachinger [19] M. Bachinger [19] 6 6 3 Vincitore: Y. Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Bachinger 15-40 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Y. Watanuki 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Watanuki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 M. Bachinger 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 40-A 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 6-5 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Watanuki 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Y. Watanuki 0-30 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) L. Sonego vs Y. Sugita



GS Australian Open L. Sonego [1] L. Sonego [1] 6 6 Y. Sugita Y. Sugita 1 2 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Y. Sugita 15-40 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Sonego 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

L. Hradecka vs (26) T. Smitkova



GS Australian Open L. Hradecka L. Hradecka 4 3 T. Smitkova [26] T. Smitkova [26] 6 6 Vincitore: T. Smitkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Smitkova A-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Smitkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Smitkova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Hradecka 0-40 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Smitkova 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 T. Smitkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 4-5 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Smitkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Smitkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Court 22 From 10:00am AEDT

(9) J. Londero vs O. Otte



GS Australian Open J. Londero [9] J. Londero [9] 2 2 O. Otte O. Otte 6 6 Vincitore: O. Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 O. Otte 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Londero 0-15 df 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 O. Otte 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Londero 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Londero 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Londero 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Londero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Londero 30-40 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Otte 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Barrere vs (17) T. Monteiro



GS Australian Open G. Barrere G. Barrere 3 3 T. Monteiro [17] T. Monteiro [17] 6 6 Vincitore: T. Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 G. Barrere 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Barrere 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 G. Barrere 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Barrere 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Barrere 0-15 15-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Barrere 40-40 15-0 15-15 30-15 ace df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

L. Samsonova vs (28) K. Muchova



GS Australian Open L. Samsonova L. Samsonova 4 0 K. Muchova [28] K. Muchova [28] 6 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Muchova 15-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 L. Samsonova 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 L. Samsonova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Muchova A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Samsonova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 2-2 → 3-2 K. Muchova 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Baldi vs M. Moraing