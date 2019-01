Ivo Karlovic finalista “anziano” in quel di Pune. Erano quasi 42 anni che non accadeva

Ivo Karlovic, quasi 40 anni (tra 54 giorni), ha fatto la storia quest’oggi a Pune, diventando il giocatore più anziano dal 1977 a raggiungere la finale di un torneo ATP. Da quando Ken Rosewall, quasi 42 anni fa ad Hong Kong, raggiunse la finale ma non conquistò il titolo.

Nelle semifinali di oggi, Karlovic, classificato al n. 100 ° nella classifica mondiale, ha battuto il belga Steve Darcis, 34 anni e al rientro dopo un lungo infortunio per 7-6 , 4-6 e 6-3, in una battaglia di due ore in cui il gigante croato ha sparato ben 33 aces.

In finale, non sarà il favorito: affronterà Kevin Anderson, numero sei del mondo, o Gilles Simon, campione uscente.