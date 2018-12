WTA Brisbane: Il Main Draw. Svitolina e Osaka sono le prime due teste di serie

WTA Brisbane Premier | Cemento | $1.000.000

(1) Svitolina, Elina vs Bye

Sasnovich, Aliaksandra vs Qualifier

Vekic, Donna vs Rybarikova, Magdalena

Mertens, Elise vs (6) Bertens, Kiki

(3) Stephens, Sloane vs Konta, Johanna

Siniakova, Katerina vs Tomljanovic, Ajla

Qualifier vs (WC) Stosur, Samantha

Putintseva, Yulia vs (5) Pliskova, Karolina

(7) Kasatkina, Daria vs (WC) Birrell, Kimberly

Buzarnescu, Mihaela vs Tsurenko, Lesia

Kontaveit, Anett vs Suárez Navarro, Carla

Collins, Danielle vs (4) Kvitova, Petra

(8) Sevastova, Anastasija vs Gavrilova, Daria

Qualifier vs (WC) Hon, Priscilla

Mladenovic, Kristina vs Qualifier

Bye vs (2) Osaka, Naomi