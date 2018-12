Roger Federer: “Il mio corpo continua a tenere botta”

Roger Federer da domenica difenderà i colori della Svizzera nella Hopman Cup insieme a Belinda Bencic. Il 37enne sta per iniziare la sua 22a stagione nel circuito ATP e si è detto “molto contento e motivato” di cominciare un’annata che spera essere “formidabile” e durante la quale andrà alla caccia del trionfo numero 100 in carriera.

Le prime settimane del 2019 si annunciano intense per il terzo giocatore al mondo, che in particolare tra il 14 e il 27 gennaio dovrà difendere il titolo agli Australian Open, vinto due volte di fila tra 2017 e 2018. “Vista la mia età – ha sottolineato il basilese – tutti sanno che sarebbe incredibile se riuscissi a fare qualcosa di straordinario a Melbourne. E se non dovessi riuscirci, andrebbe bene comunque, perché sarebbe nella logica delle cose.

Il mio corpo continua a tenere botta”.