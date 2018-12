Novak Djokovic rende pubblica la sua programmazione nei primi sei mesi del 2019. Non c’è Monte Carlo

Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha confermato oggi, il giorno di Natale, il calendario per la prima metà del 2019, che tuttavia potrebbe subire alcune variazioni.

Nel sito ufficiale, il serbo ha rivelato i tornei a cui parteciperà, che sorprendentemente non include il Masters 1000 di Monte Carlo, città in cui Nole risiede.

Nel 2018, Djokovic ha giocato cinque tornei su terra rossa – Monte Carlo, Barcellona, Madrid, Roma e Roland Garros – ma quest’anno ha intenzione di giocare solo gli ultimi tre. Anche al Queen’s Club, che ha giocato nel 2018, non è compreso nei suoi piani.

La programmazione di Djokovic nel 2019

ATP 250 Doha

Australian Open

M1000 Indian Wells

M1000 Miami

M1000 Madrid

M1000 Roma

Roland Garros

Wimbledon