Nick Kyrgios passa il Natale al pronto soccorso

Nick Kyrgios ha avuto dei problemi in questo giorno di Natale.

Il 23enne australiano, che sta lavorando duramente per essere al meglio della forma nella stagione 2019 che sta per iniziare, ha subito una piccola battuta d’arresto nel bel mezzo del giorno di Natale, dopo essere stato morso da un ragno.

Su Instagram, l’australiano ha parlato della situazione, dichiarando che ha trascorso alcune ore di questo giorno speciale al pronto soccorso.

Nick Kyrgios spending part of his Christmas at the hospital – for a spider bite. 😯🎄 Here's hoping his day gets better. 🙏🏽 (Side note – Kinda feeling the hair!) pic.twitter.com/p4oBMXXnna

— Chad (@CCSMOOTH13) 25 dicembre 2018