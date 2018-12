Lemon Bowl 2019: La carica dei 1000 NextGen

La nuova edizione del Lemon Bowl ha preso il via con i tabelloni di pre-qualificazione, dedicati alle categorie under 12 e under 14. Il 27 dicembre sarà la volta delle qualificazioni, sino al main draw che si svolgerà dal 2 al 6 gennaio. C’è ancora tempo per partecipare e aggiungersi ai circa 1000 partecipanti già registrati. Le iscrizioni per le ‘quali’ e per il tabellone principale chiuderanno infatti domani, 15 dicembre, alle ore 18.

Ragazzi da tutto il mondo. Ben 11, oltre all’Italia, le nazioni che saranno rappresentate quest’anno al Lemon Bowl: arriveranno infatti giovani promesse da Germania, Francia, Romania, Svizzera, Croazia, Slovenia, Malta, Gran Bretagna, Bosnia, ma anche da Israele e Giordania, a testimonianza della commistione di culture e diverse scuole tennistiche d’Europa e del mondo.

Tabelloni di alto livello. Mentre le prequalificazioni entrano nel vivo, l’entry list del Lemon Bowl 2019 cresce di livello grazie alle iscrizioni di alcuni dei più forti ‘nextgen’ del panorama nazionale. Nell’under 14 femminile confermate la presenza delle due forti 2.7 campane Francesca De Rosa e Maria Pia Vivenzio, mentre nel maschile saranno i 2.8 Lorenzo Carboni, già semifinalista lo scorso anno nell’under 12, e Luciano Barbarino a partire con i favori del pronostico. Nell’under 12 occhi puntati sul romano Andrea De Marchi, Edoardo Betti, Camilla Livioni ed Elena Sofia Minelli. Grande attesa anche per i tabelloni under 10 che, da anni, vedono in campo tutti i migliori giovanissimi d’Italia. Senza dimenticare che i vincitori del prestigioso e rinomato ‘Torneo di Natale di Bari’ saranno presenti a Roma grazie a una wild card.