Hawaii Open 2018: Kei Nishikori supera Raonic e vince il torneo d’esibizione

Kei Nishikori ha conquistato, la scorsa notte, l’Hawaii Open 2018, torneo d’esibizione che si è svolto per tre giorni alla Blaisdell Arena di fronte ad un nutrito pubblico di appassionati. Il tennista giapponese, classe 1989 e n.9 del ranking mondiale, si è imposto in finale sul canadese Milos Raonic col punteggio di 7-6(7) 7-6(5) in un’ora e 41 minuti di gioco.

HAWAII OPEN 2018 – I RISULTATI

PRIMO TURNO:

Ryan Harrison b. Phuc Huynh 6-1 6-1

Christian Harrison b. Andre Ilagan 6-2 6-3

SEMIFINALE:

Milos Raonic b. Ryan Harrison 6-3 6-4

Kei Nishikori b. Christian Harrison 6-1 6-2

FINALE:

Kei Nishikori b. Milos Raonic 7-6(7) 7-6(5)