Carla Suarez Navarro: “È triste che si sia parlato più dell’episodio in questione che della prima vittoria in un torneo del Grande Slam di Naomi Osaka”

Carla Suarez Navarro ha parlato del caso di Serena Williams e del Giudice di Sedia, Carlos Ramos nella famosa finale degli Us Open di quest’anno.

“Gli arbitri devono fare il loro lavoro, così come i giocatori e quindi Serena stessa. Ci sono delle regole da rispettare; se un arbitro viene scelto per la finale di uno Slam significa che ha fatto bene in precedenza.

Serena ha bisogno di sapere che le regole sono uguali per tutti. L’arbitro non andrà mai a favore o sfavore di un giocatore. Suppongo che dopo aver rivisto le immagini, lei si sia resa conto e abbia chiesto scusa.

È triste che si sia parlato più dell’episodio in questione che della prima vittoria in un torneo del Grande Slam di Naomi Osaka. Non credo che gli arbitri siano sessisti e che trattino in modo diverso gli atleti.”