TIU: Sospeso il brasiliano Diego Matos

La TIU (Tennis Integrity Union) ha provvisoriamente sospeso il tennista brasiliano Diego Matos, 1209 in singolare e 244 ° in doppio, per violazioni contro il Programma di lotta alla corruzione del tennis.

La sospensione ha effetto immediato e il brasiliano non potrà partecipare a nessun evento del circuito mentre la sospensione sarà in atto.