Video de Giorno: I cani raccattapalle

Come è tradizione, l’ATP Champions Tour si è svolta a Londra questa settimana, ma nel 2018 l’evento ha una nuova funzione.

Infatti ci sono dei cani che sostituiscono i Ball Boys.

La decisione presa dall’organizzazione ha generato alcune polemiche, ma è stata debitamente spiegata dal proprietario dell’associazione che ha “prestato” i cani, Charlie Grave.

“I nostri cani sono addestrati per molte più cose che raccogliere palle, ma in questo torneo stanno mostrando tutte le loro abilità. Penso che questo sarà importante per il pubblico, che quindi avrò uno spunto di interesse”.