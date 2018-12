Australian Open: Inviti per il main draw a Jason Kubler e Priscilla Hon

I giovani australiani Jason Kubler e Priscilla Hon avranno un’altra possibilità di giocare all’l’Australian Open, dopo le wild card per il tabellone principale ricevute ieri.

Kubler, 25 anni, giocherà per la terza volta nella sua carriera a Melbourne. Hon, 20 anni, sarà alla sua seconda presenza nel main draw del torneo aussie.

“Non vedo l’ora di giocare nuovamente davanti al mio pubblico, con i miei amici e la mia famiglia che mi supporterà. L’opportunità di giocare a Melbourne è incredibile, qualcosa che apprezzo molto “, ha detto Kubler, che cercherà di superare il primo turno per la prima volta dopo una serie di problemi fisici.

Anche Hon è molto felice per l’invito: “E’ sempre emozionante giocare davanti a una folla pronta a supportarti. Spero di non giocare contro la numero uno, ma almeno se ciò accadrà sarà a Court Central e avrò tanto pubblico. Non ho nulla da perdere contro queste giocatrici”.