Pablo Carreño Busta in favore della nuova Davis. I si però arrivano solo dai giocatori spagnoli

La nuova Coppa Davis sembra essere di gradimento solo ai tennisti spagnoli. Questa volta è stato Pablo Carreño Busta ad elogiare il nuovo formato della più grande competizione per nazioni.

In un’intervista Carreno ha dichiarato: “La Coppa Davis aveva bisogno di questo nuovo formato perché i grandi giocatori spesso non potevano giocare o semplicemente giocavano l’evento solo in caso oppure per gli spareggi”, ha dichiarato lo spagnolo.

“È una modifica importante e non penso sia malvagia. Inoltre, abbiamo le prime due edizioni a Madrid e dobbiamo godercela “, ha ammesso Carreno Busta, approvando l’iniziativa di Gerard Piqué.