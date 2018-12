Australian Open 2019: Zhe Li vince i Play-Off e conquista una wild card

Zhe Li ha vinto i Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania, giocati questa settimana in quel di Zhuhai, e si è guadagnato l’accesso, tramite wild card, nel tabellone principale degli Australian Open 2019.

Il tennista cinese, classe 1986 e numero 256 della classifica mondiale di singolare (best ranking al n.210 nel marzo 2016), parteciperà per la prima volta in carriera alla fase finale di un torneo dello Slam: nella finalissima dei Play-Off, che si è disputata di fronte ad un folto numero di spettatori, ha superato il più quotato connazionale Ze Zhang, secondo favorito del seeding, col punteggio di 1-6 7-6(2) 6-4 in due ore e 13 minuti di gioco.

Un risultato incredibile per un giocatore come Zhe Li che, dopo aver navigato per anni tra Challenger e Futures, potrà finalmente confrontarsi con i migliori tennisti del panorama internazionale. Una svolta ad una carriera che, prima d’ora, non era mai sbocciata completamente.

FINALE

Zhe Li (3,CHN) b. Ze Zhang (2,CHN) 1-6 7-6(2) 6-4