Rafael Nadal già conferma la partecipazione a Barcellona. Rumors su Federer

La stagione non è nemmeno iniziata e per molti nemmeno la preseason – ma Rafael Nadal non vede l’ora che arrivi la stagione su terra. Il 32enne spagnolo ha già confermato che tornerà nell’ATP 500 di Barcellona in Spagna, un evento che ha vinto già 11 volte.

Nadal è il primo nome confermato per l’ATP 500 catalano, che quest’anno potrebbe avere, dai rumors arrivati, anche la partecipazione di Roger Federer.