Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: Lee e Zhang in semifinale

Si continua a giocare a Zhuhai, dove è in corso il torneo di Play-Off Asia/Oceania per gli Australian Open 2019: il tabellone maschile si è allineato alle semifinali, che si terranno nella giornata di domani prima della finalissima in programma per domenica.

Prosegue, senza particolari problemi, la corsa del giovane Duckhee Lee: dopo aver sconfitto Liu al primo turno, il sudcoreano ha superato per 6-4 6-4 il giapponese Tokuda, qualificandosi per il penultimo atto della manifestazione. Affronterà il cinese Zhe Li, vittorioso con un duplice 6-4 su Yungseong Chung.

L’altra semifinale metterà di fronte Kaichi Uchida, giapponese, numero sei del seeding, e Ze Zhang, giocatore cinese accreditato della seconda testa di serie.

PRIMO TURNO

Duckhee Lee (1,KOR) b. Hanyi Liu (CHN) 6-1 6-2

Renta Tokuda (7,JPN) b. Arjun Kadhe (IND) 7-6(3) 6-1

Zhe Li (3,CHN) b. Jie Cui (CHN) 7-6(6) 6-1

Yungseong Chung (5,KOR) b. Rigele Te (CHN) 7-6(1) 6-1

Kaichi Uchida (6,JPN) b. Tung-Lin Wu (TPE) 7-6(4) 5-7 7-6(6)

Yu Hsiou Hsu (TPE) b. Tsung Hua Yang (4,TPE) 6-3 6-1

Colin Sinclair (NMI) b. Di Wu (8,CHN) 6-2 6-3

Ze Zhang (2,CHN) b. Sidharth Rawat (IND) 6-4 6-2

QUARTI DI FINALE

Duckhee Lee (1,KOR) b. Renta Tokuda (7,JPN) 6-4 6-4

Zhe Li (3,CHN) b. Yungseong Chung (5,KOR) 6-4 6-4

Kaichi Uchida (6,JPN) b. Yu Hsiou Hsu (TPE) 6-2 6-2

Ze Zhang (2,CHN) b. Colin Sinclair (NMI) 6-1 6-1

Lorenzo Carini