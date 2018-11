Dalla Serie A1: Park Genova. domenica in campo per cercare di ribaltare il risultato

E’ davvero possibile ribaltare il risultato e conquistare la Finale del Campionato di A1? Assolutamente sì.

Il Park Tennis Club Genova le proverà tutte domenica mattina, quando sui campi di via Zara (a partire dalle ore 10) planerà l’armata del Circolo Canottieri Aniene, che all’andata ha sconfitto 4-2 Andujar e compagni. Come e perché è possibile ribaltare la situazione? Intanto si giocherà sulla terra rossa, a differenza di quanto avvenuto a Roma domenica scorsa, quando la pioggia ha costretto tutti a cimentarsi al coperto, su superficie veloce, decisamente più cara ai capitolini. E poi a supportare il team gialloblù scenderà in campo la torcida genovese, che già in passato ha fatto la differenza. Di certo c’è che un appassionato di tennis non può permettersi di perdersi uno spettacolo simile. Ad eccezione di Fognini, saranno presenti tutti i migliori tennisti italiani del momento. Roma schiererà Simone Bolelli, Matteo e Jacopo Berrettini, Liam Caruana, Gian Luigi Quinzi e in panchina capitan Santopadre, big della Davis di fine anni ’90. Il Park risponderà con i suoi miglior talenti, trascinati dal ritrovato Pablo Andujar, 40 del ranking mondiale ATP e da Lorenzo Musetti, promessa del tennis tricolore, oggi entrambi in forma stratosferica. E poi occhio ad Arnaboldi, Giannessi e a Mager, che in casa si esaltano.