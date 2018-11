La precisazione di Roberto Marcora

“Buonasera a tutti, ho deciso di intervenire perché penso che questo articolo non coincida con le mie idee riguardo alla questione di cui si sta discutendo. La persona che ha scritto questo pezzo infatti (non leggo nessuna firma), oltre ad avere tradotto dallo spagnolo in un pessimo italiano, ha travisato completamente il senso delle mie parole.

Invito chi ne avesse voglia a leggere l’intervista completa originale (http://www.puntodebreak.com/2018/11/26/jugar-mas-100-partidos-2018-acabar-perdiendo-dinero) nella quale dico, contrariamente a quello che scrive Livetennis, che trovo assolutamente normale il fatto che i soldi siano concentrati dove c’è più visibilità e richiamo di pubblico, sponsor ecc..Ho solamente ammesso in maniera sincera ed oggettiva, senza voler essere melodrammatico, che se non ci fosse stato mio padre a sostenermi in tutti questi anni probabilmente avrei smesso di giocare già da tempo. Non è un segreto che il numero 300 del mondo chiuda la stagione in rosso, e non c’era certo bisogno che arrivassi io a dirlo. Capisco benissimo infatti il punto di vista di tanti giocatori della mia stessa fascia, magari meno fortunati di me, che si “lamentano” (a ragione) dei loro scarsi guadagni, ma del resto si sa che il tennis è lo sport più duro e meritocratico che ci sia, ed è quindi inutile fare paragoni con altri sport. Per questo capisco anche la cinica posizione di ATP e ITF: per loro è importante che la gente veda giocare gli Zverev e gli Tsitsipas, mentre che giochi o non giochi Marcora n 284 non cambia assolutamente nulla. Non è una lamentela, è una constatazione. Questo è, a grandi linee, quello che ho cercato di spiegare ai giornalisti spagnoli senza voler fare nessun tipo di polemica in generale, ma che evidentemente non è stato interpretato in maniera corretta dai loro colleghi italiani. Un saluto a tutti! Arrivederci al 2019.”

Roberto Marcora