Media Punti ATP e guadagni: Roger Federer al primo posto

Con la calcolatrice in mano, il quotidiano britannico The Express ha concluso che Roger Federer è stato il giocatore più efficace in questa stagione in termini di media euro-punti nella classifica ATP.

Il 37enne svizzero ha terminato il 2018 con un premio in denaro di circa 6,6 milioni di euro e 6420 punti nella classifica mondiale, il che equivale a un “modesto” ammontare di 1.315,44 euro per ogni punto vinto.

Al secondo posto Novak Djokovic, € 1.223,36 per ogni punto vinto. Anche se è stato quello che ha conquistato più denaro (11.058.205,74 €) ma la media punti ottenuta è inferiore a quella di Federer.

Il terzo posto appartiene ad Alexander Zverev. Il 21enne tedesco ha guadagnato € 1.061,12 per punto ATP, mentre Rafael Nadal, il giocatore che ha vinto più partite e titoli, ha totalizzato € 1.017,28 per punto ATP.