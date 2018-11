Da Andria: Out Sonego al secondo turno

L’Atp Challenger di Andria e Castel del Monte perde la testa di serie numero 2. Sconfitta in due set per Lorenzo Sonego, che saluta il torneo dopo la sconfitta in due set contro l’ucraino Iliya Marchenko, vittorioso con un doppio 64, 64: “Iliya è stato bravo – il commento dell’azzurro – ha sfruttato le occasioni che ha avuto e io non sono riuscito a fare lo stesso. C’è stata una piccola discussione con il giudice di sedia nel quinto game del secondo set, ma non ha influito sulla sconfitta. Rimango soddisfatto della mia stagione, sono pronto a ripartire e fare tesoro di questa esperienza ad Andria”. Completata la griglia dei semifinalisti nel Doppio: il duo formato dal ceco Zdenek Kolar e dal portoghese Goncalo Oliveira ha sconfitto l’accoppiata spagnola Granollers/Menendez-Maceiras (63, 75), mentre lo svizzero Luca Margaroli e lo spagnolo Davide Vega Hernandez hanno ceduto ai polacchi Karol Drzewiecki e Szymon Walkow. I due raggiungono nella Top 4 lo svizzero Marc-Andrea Huesler e l’olandese David Pel, vittoriosi in mattinata sulla coppia italo-lituana formata da Alessandro Motti e Laurynas Grigelis per 76, 75. Pubblico in costante aumento sugli spalti del Palasport di Corso Germania, con spalti gremiti per le sfide del pomeriggio. Domani start alle 12. Ingresso libero.