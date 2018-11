Da Andria: Avanti le prime due teste di serie

Avanzano, sudando non poco, le prime due teste di serie del torneo challenger Atp di Andria (43mila euro il montepremi). Nella tarda serata di ieri, l’italiano Lorenzo Sonego (tds n.2) ha superato il tedesco Tobias Simon in tre set tiratissimi e chiusi col punteggio di 7/6, 5/7, 7/5. Ad aprire il programma delle gare di oggi, invece, c’è stata la vittoria della testa di serie numero uno della competizione: il francese Ugo Humbert, infatti, ha superato in due set combattuti (7/6, 6/3) il portoghese Goncalo Oliveira, grazie soprattutto ad un servizio potente ed efficace.

Vittoria sofferta anche per il tedesco Kevin Krawietz sullo svizzero Marc-Andrea Huesler, con quest’ultimo entrato nel main draw da lucky loser e capace di dare del filo da torcere in tre set: alla fine il teutonico ha prevalso per 5/7, 6/3, 7/6. Pronostico rispettato anche il francese Quentin Halys (tds n.6) che ha domato la voglia di rivalsa del lituano Laurynas Grigelis nel secondo parziale: 6/3, 7/6 il punteggio finale a favore del transalpino.