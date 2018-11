Challenger Andria: LIVE I risultati con il dettagliato del Primo Turno

Challenger Andria CH | Indoor | e43.000 – 1° Turno

Palasport – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Filippo Baldi vs Yannick Jankovits



CH Andria Filippo Baldi [8] Filippo Baldi [8] 0 0 Yannick Jankovits • Yannick Jankovits 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Jankovits 0-0

2. Zdenek Kolar vs Uladzimir Ignatik



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Jannik Sinner vs [Q] Illya Marchenko



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Liam Caruana vs [LL] Alexander Erler



Il match deve ancora iniziare

5. Matteo Viola vs [5] Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Luca Margaroli / David Vega Hernandez vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

7. [Q] Tobias Simon vs [2] Lorenzo Sonego (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Via delle Querce – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Adrian Menendez-Maceiras vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

2. Raul Brancaccio vs Laurynas Grigelis



Il match deve ancora iniziare

3. Kevin Krawietz vs Gianluca Mager



Il match deve ancora iniziare

4. Roberto Marcora vs [Q] Lorenzo Frigerio



Il match deve ancora iniziare

5. Gerard Granollers / Adrian Menendez-Maceiras vs Federico Gaio / Andreas Siljestrom



Il match deve ancora iniziare

6. Laurynas Grigelis / Alessandro Motti vs [4] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare